Người phụ nữ "hồi sinh" cuộc đời sau gần 3 năm bị chồng thiêu sống

Hơn 4 tháng nằm viện, chị Ngân luôn phải sống trong đau khổ. Mọi sinh hoạt của chị đều lệ thuộc vào người thân. Sau những cơn đau từ các vết thương còn đang mưng mủ, chị lại dằn vặt bản thân, căm giận người đàn ông đã đẩy mình vào thảm kịch.

Thế nhưng, sau lần vào thăm chồng trong trại giam, chị bỗng nhận ra rằng, nếu cứ giữ mãi nỗi đau ấy trong lòng, chị và các con sẽ mãi nặng nề. Trở về nhà, chị giấu người thân viết đơn xin giảm án cho chồng, dù bị nhà ngoại giận, nhưng chị nghĩ hận thù thêm cũng chẳng để làm gì.

"Tôi muốn quên đi tất cả để nhẹ lòng bước đi trên đoạn đường mới. Dù thế nào tôi vẫn phải sống tốt để chăm lo cho các con, vì vậy tôi chọn cách tha thứ.

Có như vậy, tôi mới nhẹ lòng và không bị những hình ảnh ghê rợn từ vụ cháy ám ảnh nữa. Tôi xem đây như cái nghiệp của mình để giải thoát cho mình, cho con và muốn con hiểu, cũng như học cách tha thứ lỗi lầm của người lớn", chị Ngân bày tỏ.

"Hồi sinh" cuộc đời sau 7 cuộc phẫu thuật

Trải qua 7 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để phục hồi chức năng và vận động ở tay, chân, tạo hình lại gương mặt, chị dần khỏe lại, tự ăn uống, sinh hoạt như thường. Dù hình hài không còn xinh đẹp, nhưng với chị được sống mới là điều đáng quý nhất.

Tuy vậy, những người xung quanh vẫn có nhiều ánh nhìn tò mò, hiếu kỳ, soi mói cho chị. Hai con của chị cũng ám ảnh vụ cháy và thường xuyên chịu cảnh bị mọi người "tra khảo" về nguyên nhân sự việc. Không đành lòng, chị đưa hai con rời quê hương, vào Sài Gòn làm lại cuộc đời mới.

"Ban đầu, tôi xin vào làm trong một xưởng may gần nhà. Vì trước đây, tôi từng là thợ may, nhưng ngọn lửa năm đó làm đôi tay tôi biến dạng, co quắp nên làm việc rất khó khăn, không năng suất. Tôi đành xin nhận hàng về nhà may", chị kể.

Những ngày đầu, chị phải cố gắng điều khiển máy may bằng đôi tay không còn trọn vẹn, khéo léo. Chị luyện tập lại đôi bàn tay nhiều đến mức các ngón tay đau nhức, cứng đờ. Chị làm việc xuyên đêm và hầu như không nghỉ với hy vọng có thể kiếm ra tiền nuôi con.