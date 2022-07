Người phụ nữ Hà Nội viêm ruột hoại tử do ăn thịt lợn nhiễm bệnh

Khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) vừa cấp cứu, điều trị cho một bệnh nhân bị viêm ruột hoại tử.



Bệnh nhân Nguyễn Thị Đ. (83 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) có tiền sử tăng huyết áp, viêm đa khớp. Trước khi vào viện 3 ngày, bệnh nhân xuất hiện đau bụng, cơn đau tăng dần, kèm sốt. Do chủ quan, người bệnh tự điều trị, khi các triệu chứng càng ngày càng nặng mới đến viện.





Bệnh nhân vào viện trong tình trạng thể trạng suy kiệt, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp dao động, dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân nặng. Bệnh nhân còn mắc hội chứng Cushing - một bệnh lý nội tiết do rối loạn chức năng vỏ tuyến thượng thận, do dùng corticoid kéo dài.



Bệnh nhân Đ. đã được cấp cứu hồi sức và thực hiện các xét nghiệm cần thiết và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu, với chẩn đoán ban đầu là sốc nhiễm trùng nhiễm độc - viêm phúc mạc do thủng ruột. Tổn thương của bệnh nhân rất nặng nề, ổ bụng nhiều dịch mủ, kèm dịch tiêu hóa, nguyên nhân do viêm ruột hoại tử có nhiều ổ trên 1 đoạn ruột non dài 60cm.