Người phụ nữ Hà Nội tố cáo chồng cũ dâm ô con trai ruột 12 tuổi

"Trong hai năm rưỡi qua, do hạn chế của dịch bệnh nên tôi cũng chưa trực tiếp ra Hà Nội để thực hiện các thủ tục tố giác tội phạm được. Bây giờ tôi cảm thấy mình đã đủ bình tâm để đối mặt với những đau khổ tinh thần và tố giác hành vi dâm ô của anh H. ra cơ quan pháp luật và nơi làm việc", chị Hà nói thêm.

Người bố nói gì?

Liên quan tới những tố cáo trên của chị Nguyễn Hà, ngày 14/7, PV Dân trí đã liên hệ với ông N.Q.H. (42 tuổi, chồng cũ chị Hà). Ông H. cho biết bản thân không muốn bình luận gì về những lời tố cáo của vợ cũ đăng trên mạng xã hội.

Theo ông H., nếu vợ cũ cho rằng ông có hành vi không đúng mực thì nên làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng để công an làm rõ thực hư.

"Hiện tại tôi không muốn bình luận gì thêm trước những thông tin mà vợ cũ đã đăng lên mạng xã hội. Nếu vụ việc có dấu hiệu của tội phạm thì chị ấy cứ gửi đơn tố cáo lên cơ quan công để họ điều tra và làm rõ", ông H. nói.

Liên quan tới sự việc này, sáng cùng ngày 14/7, trao đổi với PV Dân trí, một vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, hiện phía công an quận đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Hà và Đội Tổng hợp, Công an quận đang thụ lý điều tra, làm rõ.