Người phụ nữ giao gà bị 2 mẹ con tình địch gài ma túy vào túi

Công an phường Thanh Trường phát hiện, thu giữ ma túy trong túi của Lường Thị Thanh. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Theo cơ quan điều tra, khoảng 8h00 ngày 26/5, Công an phường Thanh Trường nhận được tin báo tại khu vực xã Thanh Luông, huyện Điện Biên xuất hiện người phụ nữ trung niên lái xe máy màu trắng đen, chở theo lồng gà có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lò Thị Dương (42 tuổi) và Lò Thị Hồng (21 tuổi, con gái Dương) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống".

Tại cơ quan công an, Lường Thị Thanh khai sáng cùng ngày, bà chở gà đi từ nhà ở bản Him Lam 2, phường Him Lam đi bán ở chợ Trung tâm 1. Đến 10h45, bà Thanh giao 4 con gà vào 1 bao gạo cho người phụ nữ có số điện thoại 0787.449.193 đặt mua ngày 25/5.

Trên đường quay về, người phụ nữ này nhận một cuộc điện thoại và dừng lại bên đường nghe thì có người đàn ông không quen biết, đặt một gói ma túy nhỏ vào túi của bà, nhờ mang đến ngã ba hầm Đờ-cát và hứa sẽ trả công. Thanh đồng ý, sau đó bị công an phường bắt giữ khi giao ma tuý đến điểm hẹn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ ra quyết định tạm giữ đối với Lường Thị Thanh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu hồ sơ, điều tra vụ việc, xác minh nhân thân lai lịch của Lường Thị Thanh, cơ quan điều tra nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn trong vụ án này.

Sau một ngày được cán bộ điều tra phân tích, vận động, Lường Thị Thanh xin thay đổi lời khai nội dung vụ việc. Người phụ nữ 47 tuổi nói vì lo sợ, hoang mang nên đã khai sai tình tiết có người đàn ông thả gói ma túy vào túi bà.