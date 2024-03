Người phụ nữ giả nhập 'thần hổ', cắn áo tại chùa Hương Tích

Ngày 4/3, đại diện Ban Quản lý khu du lịch chùa Hương Tích, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lập biên bản nhắc nhở bà Phan Thị C. (60 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) khi có hành vi mê tín dị đoan tại chùa.

Trước đó, khoảng 10h ngày 3/3, bà C. đi cùng một đoàn du khách từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) để thực hiện lễ cầu an.