Người phụ nữ được Leonardo DiCaprio tán tỉnh

Tài tử Catch Me if You Can hiện hẹn hò người đẹp kém 24 tuổi. Ảnh: Backgrid.

Việc Leonardo DiCaprio chủ động hẹn hò phụ nữ không khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, nam diễn viên toàn yêu siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng, trong đó phải kể đến Gisele Bundchen, Toni Garrn, Blake Lively...

Hiện tại, sao phim Don't Look Up hẹn hò bạn gái kém 24 tuổi Camila Morrone. Ngôi sao sinh năm 1997 là một trong những người đẹp hiếm hoi được nam diễn viên tháp tùng đến thảm đỏ lớn, bao gồm Cannes 2017 và Oscar 2020.

Nguồn tin của New York Post cho rằng hai ngôi sao đang sống cùng nhau. Sao phim Catch Me If You Can có ý định kết hôn với người yêu kém tuổi. Gia đình của Morrone cũng hài lòng với chuyện tình của con gái với bạn trai nổi tiếng.

Theo Zing