Người phụ nữ đốt chết chị dâu và bé 6 tháng tuổi

Ngày 22/7, trao đổi với báo CAND, bác sỹ điều trị đối với bị can Nguyễn Thị Hưng (SN 1972, trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, tình trạng đối tượng đã tạm ổn, do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hưng về tội “giết người”, tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.



Bị can Nguyễn Thị Hưng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 13/7, bà Hưng đi xe đạp điện đem theo bình nhựa từ nhà đến cây xăng có địa chỉ phường Đồng Tâm (TP Vĩnh Yên) để mua 5,7 lít.