Người phụ nữ đến bệnh viện cắt bỏ tử cung nhưng nửa năm sau lại có thai, sau khi nghe bác sĩ nói một câu cô quyết định ly hôn

- Sinh non: Thường xảy ra khi tuổi thai từ 7 tháng trở lên. Lúc này, thai đã phát triển quá to, tử cung căng, gây kích thích, dẫn đến sinh non. Cũng có khi khối u xơ tử cung to khi đang mang thai chèn ép vào tử cung người mẹ, gây sảy thai hoặc sinh non

- Đối với thai nhi: Những khối u xơ tử cung có thể khiến cho thai nhi bị tăng trưởng chậm.

- Xoắn cuống nhân xơ: Thường gặp trong trường hợp u xơ dưới phúc mạc. Triệu chứng xoắn cuống nhân xơ gần giống như xoắn cuống của u nang buồng trứng và thường bị chẩn đoán nhầm. Hậu quả của xoắn cuống nhân xơ làm kích thích tử cung co bóp. Nhiều trường hợp phải mổ cấp cứu cho thai phụ vì dễ gây sảy thai hoặc sinh non.

2. Trong thời kỳ chuyển dạ, khối u xơ có thể gây ra các vấn đề:

- Rối loạn cơn co khi chuyển dạ: Tình trạng này do nhân xơ phát triển to, ngăn cản sự dẫn truyền của cơn co, làm cho cơn co có chiều hướng đảo ngược trở lại, hậu quả gây ra chuyển dạ kéo dài, dễ dẫn đến suy thai.

- Khối u tiền đạo: Xuất hiện những khối u xơ nhỏ, nằm ở đoạn eo của tử cung, hoặc khối nhân xơ có cuống dài, đã phát triển to, rơi xuống eo tử cung tạo thành khối u tiền đạo. Chúng ngăn cản sự tiến triển bình thường của ngôi thai, dẫn đến sinh khó;

- Cản trở bong rau do rối loạn cơn co: U xơ tử cung và thai nghén khiến cho rau bong không hoàn toàn, gây sót rau