Người phụ nữ cô đơn trong căn nhà sàn sắp sập: '8 năm tôi chịu 5 cái tang'

Sau lần chết hụt ấy, dù trời có giông bão lớn thế nào, bà Miến chỉ còn biết nhắm mắt ngồi ôm cột nhà cầu mong "thần may mắn" giúp bà sống sót.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lường Thị Thuyết, Tổ trưởng tổ 8, thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn, Bắc Kạn) cho biết: "Gia đình bà Miến là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương, nhiều năm qua là hộ nghèo và chưa biết bao giờ có thể thoát nghèo".

Bà Thuyết cho biết thêm, chỉ trong 8 năm lần lượt chồng, con, mẹ chồng bà Miến lần lượt qua đời, bản thân bà Miến cũng mắc bệnh nặng. Đây là cú sốc rất lớn về tinh thần với người phụ nữ bất hạnh.

Căn nhà của bà Miến đã quá cũ nát, địa phương đã vận dụng hết cách, xin cấp trên hỗ trợ 40 triệu theo quy định, để giúp bà xây dựng lại căn nhà.

Nhưng do quá nghèo, bà không dám nhận hỗ trợ..., vì nhận 40 triệu đồng về thì cũng chẳng đủ tiền để xây nhà.

Hiện tại chính quyền địa phương cũng đang kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chung tay cùng địa phương tiếp tục giúp đỡ gia đình.

"Đại diện chính quyền địa phương, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay góp sức giúp đỡ bà Miến. Nhìn bà ốm đau lại ở trong căn nhà nguy hiểm thế kia, chúng tôi hết sức ái ngại", bà Thuyết nói.

