Người phụ nữ bị sát hại, phi tang xác tại bãi rác ở Long An

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng cho biết, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết chấn thương, gần nơi chôn xác có 1 bao nilon, thùng carton dính máu đã khô... nên đủ cơ sở xác định nạn nhân bị giết hại.

Quá trình truy xét, Công an tỉnh Long An đã bắt được nghi phạm. Tuy nhiên, do đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa cung cấp cụ thể nơi bắt và tên tuổi đối tượng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Long An điều tra, làm rõ.

Nguyễn Quang(VOV-TP.HCM)