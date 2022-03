Người phụ nữ bị sát hại, hiếp dâm rồi phi tang xác xuống giếng

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra vụ án giết người, hiếp dâm rồi phi tang xác dưới giếng.

Đối tượng Giang (áo đen) tại hiện trường gây án.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/3, chị Trịnh Thị H. (SN: 1976; trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đi vào rẫy của gia đình tại thôn Ia Sâm (xã Ia Rong) để tưới cà phê nhưng mãi không thấy về nên người thân vào rẫy cà phê tìm kiếm.



Khi tới rẫy, thấy máy bơm nước vẫn hoạt động nhưng không thấy chị H. đâu, người thân gọi điện cũng không liên lạc được.



Đến chiều 15/3, người em trai phát hiện thi thể chị H. và chiếc xe máy ở dưới giếng nước tại rẫy cà phê nên trình báo công an.



Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan. Kết quả khám nghiệm xác định chị H. bị đánh nhiều lần bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong, bị xâm hại tình dục.



Do khu vực xảy ra án mạng vắng vẻ, trời tối, địa bàn rộng nên gây khó khăn cho công tác điều tra.



Sau 2 tuần tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Rah Lan Giang (SN: 2001, trú cùng thôn) có nhiều nghi vấn nên mời đến làm việc.



Tại cơ quan công an, Giang khai nhận tối 14/3, sau khi uống rượu trở về thì cãi nhau với người thân trong gia đình nên bỏ ra chòi rẫy ngủ. Đến 21 giờ cùng ngày, Giang đi qua vườn cà phê, thấy chị H. đang soi đèn tưới nước nên nảy sinh ý định hiếp dâm.



Giang nhặt một khúc gỗ trong vườn, lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu, bóp cổ chị H. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.



Sau khi thoả mãn thú tính, Giang đã kéo thi thể nạn nhân và chiếc xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang.