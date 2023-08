Người phụ nữ bị mất gần hơn 5 tỷ đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh cán bộ công an

Chiều 8/8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ đối tượng giả danh cán bộ Công an quận Hải Châu hù họa, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của một phụ nữ.

Theo thông tin trình báo của chị N.T.T.H. (36 tuổi, trú Đà Nẵng) gửi Phòng an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tháng 7/2023, chị nhận cuôc gọi của một người tự xưng là cán bộ Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng).

Sau một hồi trao đổi, người này cho biết chị H. đang bị điều tra vì tham gia và là đồng phạm với nhóm rửa tiền, buôn bán ma túy.