Người phụ nữ bị chồng sát hại trong nhà vệ sinh

Ngày 5/4, Công an TP Châu Đốc (An Giang) đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Văn Bích (29 tuổi, ở phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra về hành vi sát hại vợ là N.T.C.T. (19 tuổi) vào trưa 4/4.

Theo điều tra, Bích và T. có với nhau một con chung. Gần đây, Bích nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.