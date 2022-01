Người phụ nữ bị chiếm đoạt 7,1 tỷ đồng vì tin lời thầy bói

Giang không yêu cầu chị T. chuyển tiền mua sắm lễ. Sau đó, Giang liên tục nói chị T. chuyển tiền cho Giang để cho ông bà tổ tiên "chứng" rồi sẽ hoàn lại cho chị T. ngay sau khi xong lễ.

Tin rằng Giang sẽ chuyển lại tiền như đã nói và việc làm lễ không mất chi phí nào nên chị T. đã vay mượn nhiều nơi để chuyển khoản cho Giang.

Tính từ tháng 3 đến tháng 6/2021, Giang đã 50 lần yêu cầu chị T. chuyển tiền vào nhiều tài khoản do Giang cung cấp để làm lễ giải hạn, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 7,1 tỉ đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục được công an điều tra mở rộng. Cơ quan Công an thông báo ai là nạn nhân của Trần Thị Hồng Giang thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để phối hợp làm rõ.