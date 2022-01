Người phụ nữ bị 2 côn đồ đánh đập, ném thớt vào đầu nghi do nợ nần

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên hành hung, đánh đập 1 người phụ nữ dã man khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra vào khoảng 15h37 ngày 1/1/2022 vừa qua tại Thái Bình và được camera an ninh nhà nạn nhân ghi lại.

Sự việc được camera an ninh nhà nạn nhân ghi lại

Trong clip, 2 người đàn ông đang đứng nói chuyện với 1 người phụ nữ lớn tuổi thì bất ngờ đứng phắt dậy, 1 người cầm đồ xung quanh ném loạn xạ, người còn lại dùng chân đạp vào người phụ nữ.