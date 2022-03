Người phụ nữ bật khóc vì sợ cá chết khi bị xử phạt chở hàng cồng kềnh

Đến khoảng 7h30, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và tuýt còi ông T.L. điều khiển xe 3 bánh, chở tôn cồng kềnh. Ông T.L. giải thích mình chỉ là lái xe thuê, tất cả giấy tờ liên quan đến phương tiện đều do chủ xe giữ.

Sau khi chủ phương tiện đến chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông T.L., số tiền phạt 500.000 đồng, theo điều 6 Nghị định 100.

Ông T.L. cho biết đây là ngày đầu tiên ông lái xe thuê sau khi từ dưới quê nhà Bến Tre lên TPHCM mưu sinh.

Đội CSGT An Lạc, Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM sáng 5/3 đã ra quân xử lý vi phạm nhiều trường hợp xe "cà tàng", xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã lập chốt trước công ty PouYeun, đoạn qua địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Có 3 trường hợp bị xử lý, một trường hợp nhắc nhở và một trường hợp bị giữ xe vào sáng nay.

Đây là tuyến đường có mật độ xe cộ lưu thông đông đúc vào giờ cao điểm. Do đó, việc các phương tiện chở hàng cồng kềnh lưu thông qua nơi này sẽ gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.