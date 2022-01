Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói về vụ máy bay Việt Nam bị đe dọa bắn hạ

Đồng thời, cơ quan này đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị khẩn trương kiểm tra an ninh máy bay khi máy bay hạ cánh tại sân bay Fukuoka nhằm đảm bảo an toàn cho các hành khách; khẩn trương điều tra vụ việc, xác minh danh tính đối tượng đã đe dọa an toàn chuyến bay.

"Với sự hỗ trợ, hợp tác của cơ quan chức năng sở tại, sau khi kiểm tra thì chuyến bay tiếp tục được tiến hành và hạ cánh an toàn tại Việt Nam. Hiện nay vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam đang phối hợp với phía Nhật Bản tiếp tục làm rõ nguyên nhân, đối tượng cũng như xác định danh tính của đối tượng" - bà Hằng thông tin thêm.