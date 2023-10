Người nước ngoài được sở hữu căn hộ ở Nha Trang nhưng cấm mua bán kiếm lời

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn đã nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng lên cấp 3. Đến hết ngày 15/10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 350mm, có nơi trên 600mm.