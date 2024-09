Người nước ngoài chung tay cùng Hà Nội dọn cây đổ sau bão Yagi

Chiều 14/9, nhiều người nước ngoài đã chung tay cùng các công nhân công ty cây xanh và nhân dân Thủ đô dọn dẹp cây đổ, cành gãy còn tồn lại sau cơn bão Yagi. Ngày 7/9, bão Yagi quét ngang qua TP Hà Nội, với sức gió giật cấp 12 đã làm gãy đổ hơn 40.000 cây xanh các loại. Một tuần sau khi cơn bão đi qua, đường phố Hà Nội vẫn ngổn ngang cây gãy đổ chưa được dọn hết, gây cản trở giao thông qua lại. Trong ảnh, một công nhân môi trường Hà Nội thu dọn các cành gãy trên đường Kim Mã (quận Ba Đình) chiều ngày 13/9. Ngày 14/9, TP Hà Nội phát động các đơn vị, nhân dân tham gia dọn vệ sinh toàn thành phố trong hai ngày 14-15/9, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân và cả người nước ngoài. Ghi nhận tại khu vực đầu phố Lý Thái Tổ (đối diện khách sạn Metropole), nhiều người nước ngoài có mặt, chung tay cùng công nhân môi trường và người dân, tích cực dọn cây đổ và cành gãy còn tồn đọng trên đường. Nhóm hơn 10 người nước ngoài chủ yếu dọn các cành nhỏ, hỗ trợ công nhân môi trường chuyển lên thùng xe thu gom rác thải để chuyển đi. Anh Georges Benard (38 tuổi, người Pháp) chia sẻ: " Tôi và bạn bè cùng dọn dẹp từ đầu giờ chiều nay và sẽ cố gắng giúp mọi người xử lý cây xanh gãy đổ trong nhiều ngày tới". "Tôi thấy mình vô dụng và cực kỳ khó chịu khi đã ở đây một tuần mà không làm được gì khi thấy cơn bão đi qua, tàn phá nhiều cây xanh Hà Nội. Cùng chung tay với những người bạn ở Đại sứ quán Pháp, tôi cảm thấy mình hữu ích và đang cố gắng làm tốt nhất có thể", anh Georges Benard chia sẻ thêm. Sau khi gom hết các cành gãy trên mặt đường và vỉa hè lên xe chuyên chở, nhóm người nước ngoài cùng cầm chổi quét dọn sạch lá cây, trả lại vỉa hè sạch sẽ. Cũng trong chiều nay, ghi nhận tại Vườn hoa Vạn Xuân, lực lượng dân phòng cùng thanh niên tình nguyện cũng đang tích cực dọn các cành cây lớn, nhỏ còn tồn lại trên hè phố. Trước đó, vào ngày 13/9, phóng viên Dân trí đã theo chân nhiều đội công nhân môi trường, ghi nhận nỗ lực chạy đua với thời gian để xử lý hết cây xanh gãy đổ trên địa bàn TP Hà Nội. "Chúng tôi vào đây từ ngày thứ Hai, bắt đầu làm từ khoảng chiều tối cùng ngày. Những ngày qua dù có mưa rào chúng tôi vẫn xử lý cây đổ bình thường. Sau khi dọn dẹp các thân cây lớn, buổi tối chúng tôi sẽ đi đổ lá, có khi mất mấy tiếng đồng hồ phải đến đêm mới về", Anh Nguyễn Linh Hồng (41 tuổi, thuộc Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng) nói về quá trình hỗ trợ của nhóm tại Hà Nội. "Chúng tôi cũng cố gắng làm hết mình để giải tỏa đường cho người dân Thủ đô đi lại an toàn, sạch đường phố để khỏi ách tắc giao thông", Anh Hồng chia sẻ thêm. Anh Hồng cùng đồng nghiệp ngồi nghỉ sau khi vừa xử lý một thân cây to trên đường Lý Thái Tổ, mồ hôi vã ra như tắm. Anh Nguyễn Khánh Hòa (36 tuổi, công nhân Công ty cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh) cho biết: "Chúng tôi ra Hà Nội từ rạng sáng ngày 9/9 và bắt tay ngay vào việc. Mỗi ngày chúng tôi bắt đầu công việc từ 7h30, làm đến trưa thì nghỉ tại chỗ 30 phút rồi lại làm tiếp tục làm cho đến 5h30 chiều". "Trên tinh thần ra hỗ trợ Thủ đô, tôi cố gắng nỗ lực hết mình cho thành phố gọn gàng sạch sẽ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ", anh Hòa nói thêm. Nhóm công nhân Công ty cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh chằng buộc các thân cây lớn, dùng xe chuyên dụng chuyển lên xe thùng để chở đi. Việc còn tồn đọng lượng lớn cây đổ, cành gãy sau bão được lý giải là do số lượng cây xanh thiệt hại nhiều chưa từng thấy, các đơn vị hỗ trợ từ nhiều tỉnh phối hợp lực lượng tại chỗ của Hà Nội không thể dọn hết ngay được. Các thiết bị chuyên dụng như cưa máy, dây chằng kéo và xe chở chuyên dụng không đáp ứng đủ. Một phần vì ảnh hưởng bởi những ngày mưa lớn từ hoàn lưu sau bão ở Hà Nội làm chậm tiến độ của các đơn vị, sự chung tay của người dân, thanh niên tình nguyện cũng ở mức độ vừa phải khi lực lượng này chủ yếu chỉ dọn cành nhỏ và lá rụng.