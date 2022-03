Người nhiễm Omicron vẫn có thể lây bệnh sau 6 ngày

Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu từ 56 bệnh nhân mới có kết quả xét nghiệm khẳng định nhiễm Covid-19. Trong đó có 37 người nhiễm biến thể Delta và 19 người nhiễm Omicron. Tất cả đều bị bệnh nhẹ, với các triệu chứng giống như cúm, không ai phải nhập viện.

Ảnh minh họa: Medtech Insight

Tiến sĩ Amy Barczak của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ), cho biết, dù nhiễm biến thể nào hay đã tiêm vắc xin hay chưa, những người tham gia nghiên cứu thải virus còn sống trong khoảng 6 ngày sau khi có các triệu chứng. 25% thải virus ra ngoài trong 8 ngày.



“Mặc dù không biết chính xác cần bao nhiêu virus sống để truyền bệnh cho người khác, dữ liệu này cho thấy những người nhiễm Covid-19 nhẹ có nguy cơ lây nhiễm trung bình trong 6 ngày và đôi khi lâu hơn”, Tiến sĩ Barczak giải thích.



"Các quyết định về cách ly và đeo khẩu trang cần tính đến những thông tin trên, bất kể biến thể nào đang phổ biến hoặc tình trạng tiêm chủng của bệnh nhân trước đó”.



Hiện nay, nhiều nước đã giảm số ngày cách ly của bệnh nhân Covid-19. Một số nơi không yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng.



Vào cuối tháng 12/2021, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị người nhiễm Covid-19 nên cách ly trong 5 ngày, miễn là bệnh tiến triển hoặc không có triệu chứng. Sau đó, họ cần đeo khẩu trang và tiếp tục theo dõi thêm 5 ngày.



Theo CDC Mỹ, thời gian ủ bệnh trung bình của các ca nhiễm Omicron khoảng 3 ngày. Thậm chí, một số triệu chứng xuất hiện chỉ 33 giờ sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh.



Thời gian ủ bệnh của Omicron rõ ràng ngắn hơn so với chủng gốc (từ 5 ngày trở lên) và biến thể Delta (4 ngày).



CDC Mỹ giải thích, nghiên cứu phát hiện hầu hết mọi người lây lan SARS-CoV-2 trong 1-2 ngày trước khi bộc lộ các triệu chứng và 2-3 ngày sau đó.



Giáo sư William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y Đại học Vanderbilt, nói: “Bất kể thời gian bạn lây nhiễm Omicron bao lâu, biến thể này dễ lây lan hơn nhiều so với các biến thể trước đó”. Lý do là người bệnh thải ra nhiều virus hơn.