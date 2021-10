Người nhện Tom Holland lơ lửng trên không khi đi tìm kho báu trong 'Thợ săn cổ vật'

Để vào vai người hùng Nathan Drake đình đám của thế giới game PlayStation, Tom Holland đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như Nathan Fillion, “StarLord” của “Guardians of the Galaxy” – Chris Pratt hay chính Mark Wahlberg. Ban đầu, Mark được nhắm cho vai Nathan Drake nhưng về sau, anh nhận vai huấn luyện viên Victor Sullivan và nhân vật Nathan được trẻ hóa hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Được đầu tư với kinh phí sản xuất lên đến 120 triệu USD, Uncharted hứa hẹn là bom tấn thể loại hành động phiêu lưu thám hiểm đưa tên tuổi Tom Holland lên một tầm cao mới, nhiều khả năng trở thành cái tên được yêu thích ở dòng phim mà The Rock Dwayne Johnson đang không có đối thủ.

Đạo diễn chuyên dòng hành động phiêu lưu

Uncharted do Ruben Fleischer thực hiện. Nhà làm phim người Mỹ từng gây ấn tượng với đông đảo khán giả với hai tập của phim hài xác sống Zombieland, phim hành động tâm lý ly kỳ Gangster Squad và đặc biệt là bom tấn Venom của tài tử Tom Hardy. Phong cách hành động pha chút hài của Ruben Fleischer dần tạo nên “thương hiệu” riêng, được nhiều khán giả yêu thích vì tính giải trí cao.

Rubun Fleischer đã cùng Tom Holland và êkíp thực hiện bom tấn Uncharted ở nhiều bối cảnh đẹp và hùng vĩ tại châu Âu, với các địa điểm chính như Berlin ở Đức, Valencia và Barcelona ở Tây Ban Nha.