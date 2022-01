Người Nhện giành lại "ngôi vương" từ bộ phim kinh dị Tiếng thét

Hồi hộp, bất ngờ, ghê rợn là những cung bậc cảm xúc khán giả có thể cảm nhận trong suốt 120 phút trình chiếu phần 5 của loạt phim kinh dị "Scream."

Với sự trở lại của những gương mặt quen thuộc từ những phần trước như Sidney Prescott (do Neve Campbell thủ vai), Gale Weathers (do Courteney Cox thủ vai) và Dewey Riley (do David Arquette thủ vai), "Scream" phần 5 đưa người xem theo chân kẻ giết người hàng loạt mang mặt nạ Ghostface truy đuổi một nhóm thanh thiếu niên cố gắng tìm hiểu về quá khứ của một thị trấn.

Cả ba nhân vật trên từng là mục tiêu tấn công của kẻ giết người và khác với các phần trước đó, bộ ba này đã hợp tác với nhóm các bạn trẻ chống lại kẻ sát nhân để lần ra danh tính thực sự của hắn.

Với doanh thu 5,71 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần qua, bộ phim hoạt hình nhạc kịch "Sing 2" (tạm dịch: Đấu trường âm nhạc 2) tiếp tục nắm giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.