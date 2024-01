Người Nhật săn lùng thực phẩm hết hạn

Một số cửa hàng báo cáo doanh số bán hàng tăng đối với các sản phẩm giảm giá đã hết hạn sử dụng, gần hết hạn hoặc bị hư hỏng bao bì. (Ảnh: REUTERS).

Ông Ogata cũng nếm thử hầu hết các sản phẩm để kiểm tra chất lượng, đảm bảo dán nhãn các sản phẩm bằng chữ lớn và nhắc nhở khách hàng về ngày hết hạn trước khi giao dịch hoàn tất.

Trên thực tế, các cơ quan an toàn thực phẩm của Singapore khẳng định đồ ăn hết hạn không có nghĩa là đã hỏng. Theo đó, nhãn "sử dụng tốt nhất trước ngày" dành cho thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu hơn và cho biết khi nào thức ăn có chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, nhãn "hạn sử dụng" với sản phẩm dễ hư hỏng như sữa và sữa chua, người tiêu dùng được khuyến cáo không nên dùng khi quá thời hạn ghi trên bao bì.



Chuỗi siêu thị Maruyasu bán các sản phẩm giảm giá sắp hết hạn sử dụng hoặc bao bì hư hỏng tại 6 địa điểm ở Tokyo và tỉnh Saitama, nói doanh số bán hàng của họ tăng 1,3 lần so với một năm trước.



Số lượng thành viên của chợ trực tuyến Kuradashi, nơi bán khoảng 3.300 sản phẩm giá thấp, gồm cả thực phẩm sắp hết hạn sử dụng cũng tăng lên. Đại diện chợ cho biết đến tháng 6 năm nay, số lượng thành viên đã tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.



"Số lượng người dùng tăng lên trong hai năm qua do chi phí sinh hoạt cao cộng với đại dịch Covid-19", người này nói.



Khảo sát của công ty nghiên cứu tín dụng thuộc Ngân hàng dữ liệu Teikoku cho biết số lượng thực phẩm trong tháng 6 đã hoặc dự kiến sẽ tăng giá trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 29.000, vượt quá tổng số gần 26.000 sản phẩm của năm 2022.



Yamazaki Baking, công ty thực phẩm lớn nhất của Nhật Bản đã thực hiện tăng giá trung bình 7% cho 227 mặt hàng trong tháng 7. Công ty sản xuất thực phẩm Nisshin Seifun Welna cũng tăng giá hỗn hợp bột làm bánh loại một kg từ 329 lên 337 yên. Nhiều đợt tăng giá có thể xảy ra khi đồng yên suy yếu.



Khảo sát trực tuyến thực hiện vào tháng 10 của Kuradashi với hơn 3.000 người từ 20 tuổi đến 80 tuổi với câu hỏi "chi phí sinh hoạt tăng cao đã thay đổi lối sống của họ ra sao". Gần 93% nói không quan tâm đến hình thức của sản phẩm, miễn không có vấn đề về mùi vị hoặc chất lượng; 70% sẵn sàng mua sản phẩm không đạt tiêu chuẩn hoặc sắp hết hạn vì có giá rẻ.



Mika Onodera, 44 tuổi, cho biết đã mua hàng trên Kuradashi suốt ba năm nay để nuôi gia đình 9 người. Việc mua hàng sắp hết hạn giúp chi phí ăn uống hàng tháng trong gia đình cô giảm từ 20.000 yên xuống còn 10.000 yên.



"Tôi thực sự quan tâm đến ngày hết hạn sử dụng vì chúng rẻ và giúp gia đình vượt qua thời bão giá", Mika nói. Người phụ nữ 44 tuổi cũng cho biết các quy định về ngày hết hạn ở Nhật Bản rất nghiêm ngặt nên không quá lo nếu một số sản phẩm chỉ quá hạn sử dụng khoảng một tuần.