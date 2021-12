Người nhập cảnh đã tiêm 2 mũi vaccine không phải cách ly tập trung

Đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đơn vị này đã tích cực làm việc với các đối tác để xem xét sớm mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Tuy nhiên, đến nay chưa có chuyến bay thương mại quốc tế nào được mở lại do còn phụ thuộc vào nguyên tắc có đi - có lại với đối tác nước ngoài; quy định về những người được phép nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại làm cơ sở để các hãng hàng không mở lại đường bay.



Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, nhu cầu về nước đang rất lớn đối với những đối tượng là người lao động Việt Nam đã hết hạn hợp đồng, học sinh, sinh viên, người đi công tác bị mắc lại ở nước ngoài rất muốn được về nước; bà con Việt kiều lâu không được về quê.



Bộ Ngoại giao đang nỗ lực giải quyết các thủ tục để đưa những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã họp, chỉ đạo về nguyên tắc đối với việc đón người Việt Nam ở nước ngoài về, việc nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài, khách quốc tế.



Lãnh đạo các bộ cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là cân đối khả năng kiểm soát dịch bệnh trong nước, nhất là khi xuất hiện biến chủng Omicron, với nhu cầu nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài, khách quốc tế. Do đó, các bộ, ngành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đón người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh vào thời gian tới.



Thay đổi tư duy tổ chức đón người Việt hồi hương



Qua ý kiến của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngoài nhu cầu đón chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài, du khách quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các bộ, ngành cần đặc biệt lưu ý nhu cầu của công dân Việt Nam đi lao động, học tập, công tác, thăm thân nhân bị mắc kẹt lại nước ngoài do dịch cũng như bà con Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng những người thân được hưởng chế độ như người Việt Nam theo quy định.



"Đây là nhu cầu rất chính đáng và chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết rất khẩn trương, nhất là trong điều kiện Tết Nguyên Đán đang đến gần", Phó Thủ tướng nói.



Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành trong việc tổ chức nhiều chuyến bay đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, Phó Thủ tướng lưu ý, điều kiện dịch bệnh hiện nay đã khác trước. Dù mầm bệnh ở trong cộng đồng nhiều, số ca nhiễm cao nhưng cả nước vẫn đang cơ bản kiểm soát được dịch bệnh với tỷ lệ tiêm vaccine tăng nhanh, tập trung kiểm soát số ca bệnh nặng và tử vong. Vì vậy, cần thay đổi căn bản tư duy tổ chức đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Tổ công tác 5 Bộ phải khẩn trương báo cáo các lãnh đạo được Thủ tướng Chính phủ phân công phụ trách, giải quyết từng việc, khẩn trương nhất, đáp ứng nhu cầu chính đáng của bà con.



Bộ Y tế phải ban hành hướng dẫn mới về việc cách ly, theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào Việt Nam chậm nhất trước ngày 15/12, trên tinh thần tương tự như đối với người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước.



Cụ thể, đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Đối với người chưa tiêm vaccine phải có cơ sở cách ly trong nước với thời gian, điều kiện tốt nhất, thuận lợi cho bà con và tổ chức tiêm vaccine.



Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải, ngành hàng không và các bộ, ngành liên quan tích cực báo cáo các cấp lãnh đạo, xúc tiến công tác chuẩn bị mở lại các đường bay thương mại quốc tế, có quy trình để người Việt Nam ở nước ngoài đặt chỗ.



Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc mở lại đường bay thương mại quốc tế là nhu cầu cấp thiết của các hãng hàng không. Cục Hàng không đã kết nối với hệ thống "hộ chiếu vaccine" của các nước để bảo đảm tất cả những người đặt mua vé của các hãng hàng không Việt Nam đều đã được tiêm đủ vaccine. Những người chưa tiêm vaccine chỉ được mua vé sau khi đã đăng ký và có địa chỉ cách ly cụ thể trong nước.