Người nhà bệnh nhân đập phá xe cấp cứu, đe dọa điều dưỡng

Khi lái xe đi qua cầu Cày, thuộc địa phận huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì bất ngờ người nhà đi cùng bệnh nhân H. hô lớn, đập vỡ kính chắn giữa buồng lái và khoang chở bệnh nhân; đồng thời đe dọa lái xe, điều dưỡng, yêu cầu quay xe ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

"Lúc ấy, người nhà đi cùng bệnh nhân H. liền hô to tại sao không chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Họ chửi bới tôi và lấy thanh nẹp cứu thương đập phá kính chắn buồng lái, đấm lái xe nhưng được tôi can ngăn lại. Quá sợ hãi trước hành vi hung hăng của người nhà bệnh nhân, tôi và lái xe chỉ biết chấp nhận làm theo yêu cầu của họ", điều dưỡng Bùi Thị Huệ kể lại.