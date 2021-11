Người nhà bệnh nhân đánh nhân viên y tế bị đa chấn thương

Công an vào cuộc

Theo anh Hòa, lúc đầu anh bị hành hung thì có một người tên Cường trực tiếp chở người đàn ông và bệnh nhân Thơm lên cấp cứu, nhưng không vào can ngăn. Lần thứ 2 anh Hòa bị đánh thì ông Cường có vào can ngăn. Tuy nhiên, đến lần thứ 3 anh Hòa bị đánh thì ông Cường không can ngăn, còn nói với nhân viên y tế khác là trường hợp này chỉ bị phạt hành chính 2 triệu đồng là xong.

Anh Hòa cho biết, người đàn ông trực tiếp hành hung anh tên Thuận, là chồng của bệnh nhân Thơm. Còn ông Cường là người đã dùng xe gắn máy để chở ông Thuận bế bệnh nhân Thơm lên cấp cứu. Khi ông Thuận đánh anh Hòa thì ông Cường có gọi ông Thuận bằng cậu.

Anh Hòa cũng khẳng định, khi tiếp nhận bệnh nhân Thơm, anh đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của nhân viên y tế. Anh không hề có hành vi, lời nói nào xúc phạm đến người nhà và bệnh nhân.

Sau khi bị đánh, anh Hòa bị đau ở vùng vùng tay, ngực, hông và đau dữ dội ở vùng đầu. Sau khi được khám và chẩn đoán hình ảnh, anh Hòa đã phải nhập viện điều trị trong thời gian từ tối 16.10 đến sáng 21.10 thì xuất viện. Theo kết quả khám và chụp X-Quang sọ não, anh Hòa bị xuất huyết ngoài màng cứng vùng trán phải, đa chấn thương do bị đánh.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp, đơn vị đã nhận được đơn trình bày và kiến nghị của anh Hòa, sự việc đang được điều tra làm rõ. Quan điểm của Công an huyện Đắk R’lấp là sẽ điều tra làm rõ sự việc, kiến nghị và xử lý nghiêm hành vi cố ý hành hung, gây thương tích cho người khác.