Người nghèo sập bẫy khi vay tiền online mùa dịch với 'lãi suất thấp'

Do thiếu tinh thần cảnh giác với tội phạm, anh H đã chuyển 3 triệu vào một tài khoản theo hướng dẫn của đối tượng này.

Công an làm việc với một bị hại trong vụ lừa đảo công nghệ cao bằng cách hack facebook.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục thông báo, quá trình xác thực tài khoản gặp lỗi xác thực thông tin tài khoản, yêu cầu anh H chuyển thêm 03 triệu. Sau 02 lần chuyển khoản, đối tượng tiếp tục lấy lý do để xác nhận mã giao dịch yêu cầu anh H chuyển thêm 7,2 triệu đồng. Kẻ lừa đảo tiếp tục lấy nhiều lý do khác yêu cầu anh H chuyển thêm 8,6 triệu đồng. Anh H không đồng ý và ra ngân hàng Vietcombank để hỏi thì phát hiện bị lừa nên trình báo Công an. Tổng số tiền anh H đã chuyển cho đối tượng là 13,2 triệu đồng.

Tương tự, ngày 01/9/2021, chị Hồ Thị B (SN 1997, trú tại phường Phú Hậu, TP.Huế) trình báo với cơ quan Công an, có một người tự xưng là nhân viên ngân hàng Nhất Tín liên kết với Vietcombank gọi điện thoại cho vay tín chấp với giá ưu đãi. Chị đã đăng ký vay 30 triệu đồng, sau khi đăng ký đầy đủ thông tin để vay theo hướng dẫn.