Người Mỹ làm phim ‘Two Wolves’ về vụ thảm sát Mỹ Lai

Công ty phát hành Altitude chịu trách nhiệm về bản quyền và phát hành Two Wolves trên thị trường quốc tế. Two Wolves đánh dấu sự trở lại của Gibney ở mảng phim truyện sau dự án The Ruling Classroom trước đó trong sự nghiệp của anh: “Tôi đã muốn làm bộ phim này từ 7 năm trước. Bây giờ tôi đã có một êkip phù hợp. Cùng nhau, chúng tôi có thể kể câu chuyện đầy sức mạnh này", Alex Gibney nói thêm. “Đó là một câu chuyện có thật về cách mọi người hàng ngày có thể trở thành anh hùng, không phải nhờ năng lực siêu nhiên, mà thông qua cam kết làm điều đúng đắn trong tình huống tồi tệ nhất có thể.”

Viggo Mortensen, người đóng vai chính trong phim - phi công lái trực thăng Hugh Thompson - sinh năm 1958, từng 3 lần được đề cử giải Oscar. Ông nổi tiếng với các vai diễn trong The Green Book và The Lord of the Rings.

Diễn viên và nhạc sĩ người Mỹ Caleb Landry Jones – một trong hai diễn viên chính trong Two Wolves nổi tiếng với vai diễn Banshee trong X-Men: First Class, Jeremy Armitage trong Get Out, Red Welby trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Ty Carter trong The Outpost và Martin Bryant trong Nitram (Với bộ phim này anh đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes 2021).

VT