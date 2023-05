Người 'mổ xẻ' Vua tiếng Việt: 'Hầu như tôi chưa phản biện… sai!'

Trước khi in sách, tôi công bố một loạt bài đăng trên mạng, nhiều người nhận xét là "bản lĩnh, can đảm". Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên, vì không nghĩ đính chính những cái sai, làm một việc hoàn toàn khách quan khoa học, mà lại phải "bản lĩnh, can đảm". Về sau cũng có người nói tôi đụng đến một tượng đài ngôn ngữ, rồi việc này người ta có thể suy luận theo hướng nhạy cảm này nọ...

Tuy nhiên, tôi nghĩ cứ phản biện cho đúng, cho chặt chẽ, thì không ngại gì cả. Tôi chỉ sợ lí lẽ của mình không đủ sức thuyết phục, hoặc trong khi đính chính cái sai, thì mình lại để xảy ra cái sai kiểu khác mà thôi.

Sau những phản biện của anh cũng có những chuyên gia bác lại quan điểm anh nêu lên. Vậy có khi nào anh bắt lỗi không chuẩn xác?

- Hầu như chưa. Bởi vì những cái tôi coi là lỗi sai, bao giờ cũng phải suy nghĩ rất kỹ, truy tìm, đối chiếu tài liệu nọ tài liệu kia, rồi tự mình phản biện mình. Trong quá trình đi tìm tư liệu để chứng minh, nếu chưa đủ sức thuyết phục, hoặc có thể gây tranh cãi, thì tôi loại bỏ cái gọi là "lỗi sai" ấy, không bàn đến nữa…

Trên các diễn đàn, trên cộng đồng mạng có một câu thỉnh thoảng tôi thấy người ta nhắc lại sau phản biện của anh về vấn đề nào đó - "cái tay khuyến nông xứ Thanh lại lên tiếng". Anh nói gì về điều này?

- Họ gọi thế không có gì sai, vì quả thực tôi đang làm ở một cơ quan khuyến nông, có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hẳn hoi.

Nhiều người quý mến mà gọi như thế. Nhưng đôi khi cũng có người dùng cách gọi như vậy với ý xem thường, thậm chí là miệt thị. Ví dụ, trước đây tôi có phản biện mấy cuốn từ điển chính tả, rồi chuyện đạo văn của một vài vị, thì một số người bảo vệ các tác giả đó, bảo rằng "tay khuyến nông ấy thì biết cái gì". Khi đó, mình cũng thấy bình thường thôi (cười).

Gọi anh như thế nào thì phù hợp, nhà nghiên cứu, nhà nghiên cứu tự do hay nhà khuyến nông?

- Thực ra thế này, cái "nhà" nhiều khi là sự định danh tương đối thôi. Lâu nay người ta cũng cứ gọi mình là nhà nghiên cứu, nhà phê bình tự do, nhà phê bình từ điển, đại khái vậy. Tôi làm khuyến nông, nên người ta gọi là "anh khuyến nông".

Nhưng khi bàn đến chuyện chữ nghĩa, thì ta phải tạm gác cái danh xưng ấy lại. Bởi vì, khi tranh luận, phản biện, thì chỉ có đúng hoặc sai. Người ta không biết anh già, anh trẻ, hay làm nghề gì, mà căn cứ những gì anh viết ra có đúng hay không mà thôi... Tôi viết sai, thì không ai "chiếu cố" cho vì tôi là anh khuyến nông cả.

Theo như tôi đọc ở đâu đó, có người nói anh không… hoạt ngôn?

- Quả có thế. Khác với chuyện cầm bút, khi trình bày vấn đề gì đó trên diễn đàn, nói chuyện, diễn thuyết, thì sự huy động vốn từ của tôi khá chậm. Bởi thế, hầu như những việc cần đến khả năng hùng biện, diễn thuyết, thậm chí phát biểu trên truyền hình, tôi thường tránh. Diễn đạt không tốt thì không nên nói, tránh tạo nên sự khó chịu cho người nghe.

Trở lại với một trong những phản biện của anh với chương trình "Vua tiếng Việt" được nhiều người quan tâm - anh đã phân tích kỹ những sai sót của cố vấn chương trình khi giải thích thành ngữ "Lộng giả thành chân", đồng thời dẫn giải hai nghĩa chính của thành ngữ này là chuyện vốn ban đầu là giả, sau hóa chuyện thật, và biến giả thành thật. Phản biện này của anh đã tạo chia sẻ, lan tỏa rất mạnh trên cộng đồng mạng. Rất nhiều người thấy thú vị bởi sự tìm hiểu kỹ càng của anh, nhưng cũng có những người đưa ra những cách hiểu khác. Vậy anh có nhận xét gì không?