Người mẹ từ chối cho bạn mượn 60 triệu đồng và bài học dạy con đáng suy ngẫm

Có thể lấy cách dạy con của gia đình Quách Tinh Tinh làm ví dụ. Cô là gương mặt nổi bật nhất làng nhảy cầu Trung Quốc và được cả thế giới biết đến. Chồng của Tinh Tinh là Kenneth Fok - một thương gia trẻ ở Hong Kong, cháu trai của tỷ phú quá cố Henry Fok, con trai ông Timothy Fok - Chủ tịch Ủy ban Olympic và Liên đoàn thể thao của Hong Kong.

Dù giàu "nứt khố đổ vách" nhưng Quách Tinh Tinh và Kenneth Fok đã đồng hành cùng con bằng tình yêu và hành động đúng nghĩa.

Sự đồng hành của cha mẹ quan trọng hơn việc chi tiêu tiền cho con cái

Nhiều bậc cha mẹ bận rộn kiếm tiền, lấy lý do làm việc chăm chỉ cho tương lai của con cái. nhưng cần nhớ, sự đồng hành của cha mẹ cung cấp cho trẻ cảm giác an toàn, để trẻ dần dần trở thành một người tự tin, điều này có thể làm cho con hạnh phúc hơn so với mua quần áo mới hay cho trẻ ăn một bữa ăn xa xỉ.

Quách Tinh Tinh nói với chồng, dù có bận rộn tiếp khách cũng phải sớm về nhà chơi với đứa nhỏ một tiếng đồng hồ. Thời gian dành cho trẻ, giống như nước trong miếng bọt biển, nếu vắt kiệt sẽ luôn luôn có.