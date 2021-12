Người mẹ tìm thấy nụ cười cho con trai bị ung thư máu

Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the video tag. VTV2: Hành trình cùng bạn - bức thư gửi con trai mắc ung thư máu của người mẹ trẻ

Đầu tháng 9/2017 chị Nguyễn Thị Hoài (ở thôn Hồ, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) thấy con có hạch ở cổ giống quai bị. Đến bệnh viện huyện, bác sĩ chẩn đoán Minh bị viêm tuyến nước bọt nên cho thuốc uống một tuần. Chị Hoài tất tả mua thêm cao dán cho con nhưng hơn 10 ngày sau không khỏi nên đến phòng khám tư nhân. Bác sĩ ở đây khuyên chị đưa con ra Hà Nội vào Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kiểm tra cho chắc chắn, nhớ mang theo quần áo vì có thể phải ở lại lâu.

Chị Nguyễn Thị Hoài ở thôn Hồ, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang có con trai đầu lòng Nguyễn Đức Minh mắc bệnh ung thư máu từ năm 2017.

Những tháng ngày tự trách mình

Tám năm trước, chị Nguyễn Thị Hoài làm đám cưới rồi sang Đài Loan xuất khẩu lao động để cải thiện kinh tế. Ở nơi đất khách, chị làm việc 17 tiếng mỗi ngày để tích cóp tiền bạc về quê mua đất, xây nhà và ổn định cuộc sống. Sức khỏe chưa thực sự ổn định sau 6 năm bôn ba nước ngoài nhưng chị vẫn quyết định có một đứa con ngay lập tức để ông bà hai bên đỡ mong ngóng.

Bé Nguyễn Đức Minh ra đời năm 2014 trong sự vui mừng của gia đình hai bên. Chỉ có chị Hoài là lo lắng không yên vì con không được bụ bẫm, hay ốm vặt. Mỗi lần chăm con ốm, chị lại tự trách mình đã không kiên nhẫn chờ sức khỏe ổn định rồi mới sinh con. Hai năm sau, Minh có thêm em trai, cuộc sống gia đình chị Hoài cũng dần ổn định. Hàng ngày chồng đi làm công nhân, vợ làm việc cho công ty chuyên về xuất khẩu lao động, thu nhập cũng đủ sống và có chút tiền để dành. Trong hoàn cảnh mọi thứ tốt đẹp, bình yên như thế, chị Hoài chỉ mong "ra Hà Nội bác sĩ báo con bị quai bị nặng, cho thuốc uống thêm là khỏi".

Sáng sớm một ngày giữa tháng 9/2017, chị Hoài cùng chồng bế con chờ chuyến xe sớm ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Trên chuyến xe lèn chặt người ở Bắc Giang đến Hà Nội khám bệnh, vợ chồng chị không nói với nhau câu nào. Họ không ngờ chỉ buổi trưa hôm đó đã nhận được tin sét đánh: Con trai bị ung thư máu.

Nghe bác sĩ thông báo chị Hoài lả đi ở hành lang bệnh viện. Nước mắt cứ trào ra không một tiếng nấc, chồng chị tay bế con, tay dìu vợ ra xe về quê làm thủ tục chuyển viện. Bé Minh trong cơn sốt mê man đòi ăn kẹo, bác tài thì gắt: "Hai đứa đừng khóc nữa, có phải xe tang đâu". Chị Hoài lại một lần nữa tự trách: "Mình đã sinh con ra không khỏe mạnh lại không biết chăm nên bé mắc bệnh hiểm nghèo".