Người mẹ kể lại thời khắc bố bạo hành con gái rạn xương vai

Khi đoàn cán bộ chính quyền có mặt tại nhà chị Thủy, cháu bé vẫn chơi bình thường nhưng do bị rạn xương vai trái nên tay cháu không cử động mạnh được, trên vai băng bó vết thương.

Ông Lê Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã làm báo cáo gửi công an thị xã và ngày 1/11 vừa qua công an thị xã cũng đã về làm việc với chính quyền, gia đình anh Dương Văn Lâm về sự việc trên.

“Hôm qua (1/11) cháu A. đã được đưa đi giám định thương tật và đang chờ kết quả cũng như chờ kết luận điều tra của cơ quan công an”, ông Năm thông tin.