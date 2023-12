Người mẫu Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai Việt kiều, trữ đông trứng ở Thái Lan

Cô là một trong những siêu mẫu đắt show những năm 2010, sau đó tuyên bố giải nghệ và làm DJ. Năm 2017, cô trở lại làm giám khảo Vietnam's Next Top Model All Star, mentor The Face Vietnam 2018 và dần trở lại sàn diễn thời trang.

Theo Tiền Phong