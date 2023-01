Người mẫu qua đời tuổi 21 vì tai nạn giao thông nghiêm trọng

Sự ra đi đột ngột của Trang Mộ Khanh ở tuổi 21 khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thương tiếc. Sau sự việc trên, truyền thông Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo an toàn cho những người thích đua xe và đam mê lái môtô phân phối lớn.

Hồi tháng 10/2022, người mẫu Ngu Điềm Tịnh đã qua đời ở tuổi 23 trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cô gặp nạn trên đường đến dự sự kiện môtô ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chiếc motor do nữ người mẫu cầm lái vì mất kiểm soát nên đã lao sang làn đường ngược lại. Do va chạm quá mạnh, Ngu Điềm Tịnh tử vong ngay tại chỗ. Sau vụ tai nạn thảm khốc, cảnh sát tỉnh Giang Tô tại hiện trường cho biết nguyên nhân do Ngu Điềm Tịnh mất lái, cua gấp, phóng quá tốc độ nên va chạm với phương tiện khác ở làn bên.

Trang Mộ Khanh sinh năm 2001, cử nhân Học viện Điện ảnh Tứ Xuyên. Anh nổi tiếng khi làm người mẫu ảnh cổ phục. Nhờ vẻ ngoài điển trai, Trang Mộ Khanh có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài công việc mẫu ảnh, anh thường xuyên chia sẻ clip lái môtô trên mạng xã hội.

Thắm Nguyễn