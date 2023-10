Người mẫu Ngọc Trinh sẽ đối diện hình phạt nào, ê kíp giúp sức có bị xử lý?

Điều khiến luật sư Cường bất ngờ là cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ngọc Trinh.

Cảnh sát tống đạt khởi tố bị can với Ngọc Trinh.



Theo luật sư, thông thường đối với các tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng, mặc nhiên sẽ chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trừ trường hợp nếu bị can không có nơi ở rõ ràng, có dấu hiệu bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra thì nên tạm giam...

Ông Cường nhận định, trong vụ án này, có lẽ căn cứ vào văn bản kiến nghị của chính quyền địa phương và đánh giá những tác động tiêu cực từ hành vi vi phạm giao thông đường bộ đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội nên cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết liệt xử lý, xác định hành vi là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giam bị can đối với Ngọc Trinh.