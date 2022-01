Người mẫu nặng hơn 100 kg lên ngôi Á hậu Trái Đất Mỹ

Dù bị nhận xét "vượt chuẩn" các hoa hậu tiền nhiệm của Thái Lan, Anchilee Scott Kemmis vẫn tự tin tỏa sáng nhờ câu chuyện truyền cảm hứng về ngoại hình, trân trọng vẻ đẹp tự nhiên.

Hoa hậu Trái đất Mỹ thuộc về Natalia Salmon, 23 tuổi, đến từ bang Pennsylvania, hiện là sinh viên ngành kiến trúc của ĐH Maryland. Natalia Salmon từng tham gia Miss Pennsylvania Earth 2021, Á hậu 4 Miss Maryland USA 2021, quán quân America's Elite Top Model.

Emma Loney ở Hoa hậu Trái đất Mỹ:

Your browser does not support the video tag.

Đ.N