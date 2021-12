Người mẫu nam kể chuyện bị quấy rối tình dục

Your browser does not support the audio element.

Cựu người mẫu Barrett Pall bắt đầu sự nghiệp người mẫu thời trang từ khi còn là sinh viên đang theo học tại Đại học New York (Mỹ). Giờ đây, Pall đang ở tuổi 33, anh lên tiếng chia sẻ về việc mình từng bị quấy rối tình dục khi tham gia vào những buổi chụp hình thời trang.

Gần đây, Barrett Pall tích cực lên tiếng chia sẻ về câu chuyện của mình với mong muốn để truyền thông - công chúng hiểu hơn về những vấn đề mà người mẫu nam gặp phải.

Thoạt tiên, khi mới thử sức với công việc người mẫu, Pall từng nghĩ rằng đây là một lĩnh vực nghề nghiệp rất thú vị và hấp dẫn, với nhiều điều hứa hẹn.