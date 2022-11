Người mẫu gốc Việt bị bắt vì khỏa thân gây rối ở khách sạn, tấn công cảnh sát

Khi đến nơi, cảnh sát thấy phòng khách sạn nơi Nikita Dragun lưu trú bật nhạc rất to đến mức ở ngoài cũng nghe thấy. Nữ người mẫu còn buông lời khó chịu khi cảnh sát và nhân viên an ninh của khách sạn gõ cửa. Nikita Dragun sau đó còn hất chai nước đã mở sẵn nắp vào người nhân viên an ninh khách sạn và cảnh sát.

Kết quả, nữ người mẫu đã bị bắt ngay lập tức và được đưa tới trung tâm cải huấn Turner Guilford Knight, hiện không rõ Nikita Dragun đã được thả hay chưa.