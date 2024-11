Người mẫu Andrea Aybar (An Tây): Từng đi tìm mẹ kế người Việt cho ba ruột, muốn nhập tịch để thi hoa hậu

Vốn tiếng Việt của An Tây rất tốt vì sống ở Việt Nam từ nhỏ, nhiều khán giả nhận xét cô nói chuyện như người bản xứ. An Tây tên thật là Andrea Aybar, sinh năm 1995 và mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô được khán giả biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. An Tây từng tham gia một số dự án phim như Nhà trọ Balanha, Ngày ấy mình đã yêu,... Cô cũng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội khi sở hữu kênh TikTok cá nhân hơn 4,7 triệu người theo dõi. An Tây gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình nóng bỏng cùng chiều cao nổi bật 1m75. Nữ người mẫu có phong cách thời trang rất quyến rũ, khoe trọn những đường cong cơ thể. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh. An Tây hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam với vai trò người mẫu, diễn viên. An Tây thường khoe cuộc sống sang chảnh lên mạng xã hội. Kết duyên mẹ kế cho ba ruột, có em trai nổi tiếng không kém An Tây sống và học tập tại Việt Nam từ năm 7 tuổi. Phụ huynh của nữ người mẫu đã ly hôn từ lâu. Hiện tại, ba của cô đã có gia đình mới, mẹ kế có biệt danh là Phượng Hồng Kông, sinh sống tại Hà Nội. Chính An Tây là người se duyên cho ba và mẹ kế. An Tây chia sẻ: “Hồi đó, tôi đi tẩy nốt ruồi gặp mẹ Phượng, có cả bố tôi ở đó. Mẹ Phượng khen bố tôi đẹp trai, rồi cũng trêu đùa với bố tôi. Tôi bắt được sóng nên chủ động mời mẹ Phượng đi ăn với gia đình. Tôi còn làm người phiên dịch cho cả 2. Từ đó, tôi cứ thế tác hợp và 2 người lấy nhau, sinh con, ở với nhau đến tận bây giờ. Hai người ít cãi nhau lắm vì không biểu đạt được hết ngôn ngữ của nhau. Tính tới giờ cũng hơn 10 năm từ ngày mẹ Phượng về ở với bố tôi”. An Tây chủ động se duyên cho ba. An Tây cho biết cô thân thiết với mẹ kế còn hơn cả mẹ ruột. Cô cảm thấy may mắn vì bà Phượng là một người quan tâm, chăm sóc và yêu thương con riêng của chồng. Đôi lúc cả 2 vẫn xảy ra sự khác biệt về thế hệ, văn hóa và phong cách sống. Nhưng không vì thế mà An Tây và mẹ kế xảy ra mâu thuẫn, nếu làm sai cô luôn sẵn sàng nhận lỗi. Từ nhỏ, Andrea và em trai đã sống trong thiếu thốn tình cảm, khi không có sự hiện diện và chăm sóc của mẹ. Tuy nhiên, khi nhận được sự quan tâm từ mẹ kế, cả 2 đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong mắt cô, bà Phượng là một người chịu thương, chịu khó và rất chăm lo cho chồng con. "May mắn là hiện tại tôi đã có mẹ, một người mẹ rất tuyệt vời để tôi được hạnh phúc bày tỏ tình cảm của mình với mẹ", An Tây chia sẻ. An Tây được mẹ kế yêu thương. An Tây còn được biết đến là chị gái của nam TikTok nổi tiếng Tây Ba Lô. Anh chàng sinh năm 1998, tên thật là Rufino Aybar. Em trai An Tây sở hữu kênh TikTok hơn 3,3 triệu lượt theo dõi, chuyên đăng tải những video hài hước, tìm hiểu về văn hóa và cuộc sống ở Việt Nam. Năm 2021, Rufino Aybar tốt nghiệp ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao với vị trí thủ khoa. Chị em An Tây và Tây Ba Lô rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Cặp chị em người Tây Ban Nha nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Từng muốn có quốc tịch Việt để thi hoa hậu, đời tư lắm ồn ào Mặc dù có lợi thế ngoại hình, song sự nghiệp của An Tây được nhận xét là khá mờ nhạt. Nữ người mẫu cũng từng bày tỏ mong muốn được nhập tịch Việt Nam để thi hoa hậu. An Tây chia sẻ: “Tôi rất muốn nhập quốc tịch Việt nhưng tôi vẫn thiếu điều kiện nên chưa được phép nhập quốc tịch Việt Nam. Tôi quá yêu và coi Việt Nam như quê hương của mình từ lâu rồi. Tôi coi việc có quốc tịch Việt Nam như là một ước mơ mà mình phải thực hiện, chắc là tôi phải lấy chồng mới thực hiện được ước mơ đấy. Tôi đã xác định lấy chồng Việt rồi, nhưng mà đường tình duyên lận đận quá không biết bao giờ mới thực hiện được ước mơ”. Sự nghiệp của An Tây bị đánh giá mờ nhạt. An Tây từng muốn nhập quốc tịch Việt Nam để thi hoa hậu. Sự nghiệp của An Tây cũng lắm ồn ào khiến khán giả ngán ngẩm. Năm 2012, cô từng bị chỉ trích dữ dội khi chụp ảnh bán khỏa thân khi chỉ mới 17 tuổi. Một năm sau đó, nữ người mẫu lại trở thành tâm điểm chú ý vì hình ảnh bị bạn trai “tác động vật lý” ngay giữa phố Hà Nội. Năm 2014, An Tây còn bị vợ của người yêu cũ tố có "quan hệ lén lút" khiến hình ảnh của người đẹp "tan tành theo mây khói". An Tây từng vướng nhiều ồn ào trong quá khứ. Năm 2023, An Tây tham gia chương trình The New Mentor và bất ngờ bị loại từ vòng “gửi xe”. Thậm chí, hình ảnh của nữ người mẫu còn “bốc hơi” hoàn toàn khi chương trình lên sóng. Cùng với đó, mạng xã hội xôn xao tin đồn An Tây dùng chất kích thích, quậy phá và khóc la ở phim trường nên bị ban tổ chức cắt sóng. Trước sự việc, An Tây đã đăng tải 1 video thanh minh, phủ nhận mọi việc và khẳng định bản thân là người sống rất biết điều. An Tây chia sẻ: “Tôi không biết vì sao thông tin đó lại được lan truyền như vậy. Chắc chắn không có chuyện đó". XEM VIDEO: An Tây phủ nhận chuyện dùng chất kích thích vào năm 2023. Mới đây, cái tên An Tây lại trở thành tâm điểm chú ý vì thông tin cô bị tạm giam để điều tra sử dụng chất cấm tại TP.HCM. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ồn ào nổ ra, từ khóa liên quan đến nữ người mẫu đã vượt mốc 10.000 lượt tìm kiếm trên Google. Đời tư lắm ồn ào của An Tây khiến khán giả ngán ngẩm.