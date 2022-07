Người mắc kẹt kể lại phút nguy hiểm nước suối ào ào dâng cao ở Đà Nẵng, cảnh sát băng qua dòng nước xiết giải cứu

Sáng 9/7, chị P.H.K và chị N.V.H.H (cùng trú tại Đà Nẵng) dẫn theo các con đi cắm trại tại khu vực sát suối xã Hoà phú. Đến chiều, do thượng nguồn mưa lớn, nước suối dâng lên nhanh, chảy xiết nên họ không thể quay trở về và điện báo cho lực lượng 114.

Nhận được tin báo, Đội PCCC và CNCH Công an huyện Hoà Vang và Đội CNCH Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng triển khai cứu hộ và kịp thời đưa 6 người lên bờ an toàn.

Sau sự cố ngày hôm qua, trao đổi với PV, chị N.V.H.H cho biết chị nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người thân, bạn bè hỏi thăm. Hiện nay, tâm trạng của mọi người trong đoàn đã ổn định.

Theo chị H, trước khi đi cắm trại, dã ngoại, các chị đã tìm hiểu trước thông tin. Chị cũng đã từng sinh hoạt các đội nhóm nên có kỹ năng khi gặp các sự cố. Vì thế khi thấy nước suối dâng cao, chị không cố tìm cách vượt qua mà đã nghĩ ngay đến số điện thoại 114, cầu cứu lực lượng chức năng.