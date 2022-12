Người lính bị biệt kích Mỹ sát hại trong vụ tập kích Sơn Tây: Cuộc tình làng Sen

Như đã đề cập ở các kỳ trước, phóng viên VTC News đi tìm thông tin về danh tính, thân nhân và phần mộ của 6 bộ đội hy sinh khi biệt kích Mỹ đổ bộ xuống thị xã Sơn Tây hòng cứu tù binh phi công Mỹ cuối năm 1970.

Các nhân chứng nói trong số 6 bộ đội hy sinh, có một người tên là Túc, quê Nghệ An. Và khi tìm được gia đình liệt sỹ, chúng tôi được nghe kể về một câu chuyện tình thời chiến tranh đầy nước mắt…

Với từ khóa “tên là Túc”, “người Nghệ An”, chúng tôi liên hệ với Sở Lao động- Thương binh-Xã hội tỉnh Nghệ An để tìm ra người mà bà Trần Thị Liên ở Xã Tắc, Sơn Tây nói đến. Tuy nhiên, trong danh sách liệt sỹ do Sở Lao động-Thương binh-Xã hội tỉnh Nghệ An quản lý có một số liệt sỹ tên Túc, trong đó có liệt sỹ hy sinh năm 1970, nhưng không phải ở Sơn Tây mà ở mặt trận Tây Nam.

Chúng tôi lại nhờ các cán bộ của Sở tra giúp toàn bộ những người hy sinh năm 1970 tại Sơn Tây. Có một cái tên đáng chú ý, đó là liệt sỹ Nguyễn Sinh Cúc, chứ không phải Túc, hy sinh năm 1970 tại Sơn Tây. Liệt sỹ Cúc quê ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Chúng tôi về xã Kim Liên, Nam Đàn. Trong danh sách liệt sỹ xã Kim Liên trên tấm bia ở đài tưởng niệm liệt sỹ xã Kim Liên có một dòng ghi: Nguyễn Sinh Túc, quê quán: Làng Sen, năm sinh 1945, hy sinh 21/11/1970.

Theo hồ sơ của UBND xã, liệt sỹ Nguyễn Sinh Túc trước khi mất thuộc quân số của đơn vị 6184 Cục Hậu cần, Quân khu 4.

Như vậy là có một liệt sỹ mang tên Nguyễn Sinh Túc, sinh năm 1945, quê ở làng Sen quê Bác, hy sinh ngày 21/11/1970 tại Sơn Tây.

Tuy nhiên, đài tưởng niệm chỉ có bảng danh sách liệt sỹ mà không có phần mộ.

Theo chỉ dẫn của cán bộ xã, nhóm phóng viên VTC News về thôn Sen 2, xã Kim Liên. Ở đây có gia đình anh Nguyễn Sinh Thành, cháu ông Túc. Bố anh Thành là anh ruột liệt sỹ.

Ảnh trên: Bức chân dung liệt sỹ Túc đang được lưu giữ tại nhà anh Thành. Ảnh phải: Bình tông đựng nước của liệt sỹ Túc được gia đình lưu giữ