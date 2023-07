Người lao động "oằn mình" mưu sinh dưới cái nắng 50 độ C ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/7, Hà Nội nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Song, theo ghi nhận của phóng viên nhiệt độ thực tế ngoài trời thời điểm trưa và đầu giờ chiều lên đến gần 50 độ C.