Người làm ra loại 'mứt Tết' độc lạ nhất nhì Việt Nam

"Nhìn vào mứt củ sen, làm thế nào để người ngắm sản phẩm sẽ tái hiện được hình hài của nó và phải có những hạt đường. Nho khô, mứt hạt sen, táo khô…hạt xí muội…Tất cả đều mang đậm sự khác biệt của mỗi sản phẩm", anh chia sẻ.

Đó là các sản phẩm trong bộ sưu tập của anh. Đặc trưng của các loại mứt là đều có một độ trong nhất định. Từ đất sét để hình thành được độ trong đó cần bàn tay khéo léo khi pha màu. Ngoài ra, các hạt được rắc lên mứt cũng đòi hỏi sự đặt biệt. Để sản phẩm được thật nhất, anh Đạt đã dùng bột giấy làm hạt đường khiến sản phẩm thật nhất có thể.

Nghe đến mứt Tết là gợi nhớ sự lâu đời, sự truyền thống để mọi người biết đến nó. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu anh cũng nhận ra các món mứt Tết truyền thống cũng đang dần bị thay thế bởi các loại mứt khác như mứt kiwi.

Quan điểm "bán nghệ thuật để nuôi nghệ thuật" là kim chỉ nam cho người nghệ nhân trẻ có thể cháy với đam mê mà không quá bận rộn với cơm áo gạo tiền. Do đó, các sản phẩm anh tạo ra đều thực sự hài lòng: "Tôi hi vọng rằng, bộ sản phẩm được nhiều người đón nhận. Những người còn luyến lưu hương vị Tết cổ truyền, những người con xa quê, dù Tết đến năm hết vẫn không thể về do dịch Covid-19, những kiều bào còn đau đáu với quê nhà khi nhìn thấy mứt là thấy Tết quê hương", anh nói.

Bộ sản phẩm hoàn thành được kiều bào quan tâm và yêu thích.