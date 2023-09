Người ký cấp phép cho chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết nói gì?

Ngày 13-9, liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong ở Khương Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy.

Một mặt chung cư mini, nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng làm 56 người tử vong. Ảnh: CTV