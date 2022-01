Người không đồng ý tiêm vaccine Covid-19 phải thực hiện một số cam kết

Your browser does not support the audio element.

Thời gian gần đây, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp hơn, số ca mắc mới tăng nhanh, số bệnh nhân nặng, số ca tử vong nhiều hơn. Qua phân tích, số bệnh nhân tăng nặng chủ yếu là những người có nguy cơ cao (người cao tuổi, người có bệnh nền), hầu hết là người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do ý thức chủ quan, lơ là của một bộ phận không nhỏ người dân, kể cả cán bộ, đảng viên chưa chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch, nhất là thực hiện 5K