Người hùng cứu gần 10 nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở TPHCM

Ông Khương Thế Mỹ là người đã hỗ trợ, cứu gần 10 nạn nhân leo qua nhà ông để thoát khỏi đám cháy. Đến trưa 20/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận Tân Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ làm nhiều người thương vong. Ông Mỹ nắm tay kéo các nạn nhân leo qua ban công nhà mình (Ảnh cắt từ clip). Hiện trường vụ cháy là căn nhà một trệt 3 lầu, mặt tiền đường Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình. Tầng trệt căn nhà được cho thuê kinh doanh quán ăn vào buổi sáng, chiều bán quán nhậu, phía sau là nhà để xe, 3 tầng lầu được xây các phòng trọ để cho thuê. Những người sống ở các tầng trên di chuyển bằng lối nhỏ chưa tới 1m. Các nhân chứng ở hiện trường cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 6h, thời điểm những người trong nhà trọ còn đang ngủ. Ông Khương Thế Mỹ (58 tuổi, ngụ số 27, đường Xuân Hồng) ở cạnh căn nhà bị cháy kể, thời điểm trên, ông Mỹ thấy khói bốc ra và nhiều tiếng hô hoán của người đi đường. Ông Mỹ chạy ra đường nhìn lên thì thấy khói bốc cuồn cuộn từ tầng 3 và 4 của căn nhà trọ, nhiều người chạy ra ban công cầu cứu. "Tôi liền chạy lên ban công tầng 3 của nhà mình, rồi nói nạn nhân leo qua. Phần lớn là con gái nên còn sợ, tôi động viên cứ leo qua, tôi nắm tay kéo lên", ông Mỹ kể. Ông Mỹ (áo xám) cứu gần chục nạn nhân thoát khỏi vụ cháy (Ảnh: Xuân Đoàn). Cùng thời điểm này, nhiều người ở tầng trên cùng của căn nhà trọ cũng trèo qua ban công tầng 4 nhà ông Mỹ, nhưng thấy không có ai nên họ tiếp tục trèo qua ban công căn nhà số 25B và mắc kẹt bên trong, do căn nhà này kinh doanh, sáng sớm chưa có người tới mở cửa. Khi lực lượng cảnh sát PCCC có mặt đã dùng máy móc cắt lớp cửa cuốn căn nhà số 25B để các nạn nhân thoát ra ngoài. Ông Mỹ cho biết, ông không nhớ đã cứu được bao nhiêu người, chỉ nhớ là gần 10 người. Con trai ông Mỹ kể, thời điểm này anh đang ngủ, nghe người cha hô hoán "cháy rồi", anh bật dậy chạy ra đường, lấy các bình chữa cháy mini trong nhà mình mang ra cho người dân và lực lượng chức năng sử dụng. "Sau khi ba tôi cứu được nhiều người từ trên lầu, họ chạy xuống dưới tầng trệt để thoát ra, tôi thấy mặt mũi ai cũng ám khói, nhìn rất thương", nam thanh niên chia sẻ. Cảnh sát cắt cửa cuốn căn nhà kế bên để nạn nhân thoát ra ngoài (Ảnh: Xuân Đoàn). Như Dân trí đã thông tin, khoảng 6h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà một trệt 3 lầu trên đường Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình. Phát hiện đám cháy, người dân bên trong căn nhà tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhiều người dân bên trong phải leo qua lan can nhà kế bên để thoát nạn. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM đã tiếp nhận ban đầu tổng cộng 16 nạn nhân. Trong đó, 2 nạn nhân chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Tân Bình, nhưng đã tử vong. 14 trường hợp còn lại được chuyển vào Bệnh viện Thống Nhất. Hiện tại, Bệnh viện Thống Nhất theo dõi, điều trị 13 bệnh nhân, các nạn nhân hầu hết ở độ tuổi trung niên.