Người hùng bật tường cứu 6 người trong ngôi nhà cháy ở Hà Nội

"Lúc đó lửa kèm khói bốc lên rất nhanh và nóng. Tôi gọi được 6 người chạy ra rồi bám tay, thả họ men theo tường ở cổng nhà bên cạnh, xuống đất an toàn. Thời điểm đó ở tầng 2 có khoảng 4 phụ nữ và một số trẻ em, tất cả đều an toàn. Duy nhất một trường hợp bị mắc kẹt ở tầng 4, sau đó cũng được lực lượng chức năng tới giải cứu an toàn", ông Lai kể lại.

Nói về hành động của mình, người đàn ông gần 60 tuổi cho biết khi đó ông chỉ nghĩ tới việc cứu người. Ông Lai cho biết, đã là hàng xóm láng giềng, gặp ai trong hoàn cảnh như vậy ông cũng đều cứu giúp.

Lửa xuất phát từ máy bơm nước?

Đôi mắt thất thần không giấu được sự mệt mỏi và buồn bã sau vụ cháy, ông Vũ Văn Đức (49 tuổi, ở quận Hoàng Mai) - chủ ngôi nhà bị cháy - cho biết vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như tất cả tài sản của nhà ông.

Theo ông Đức, vào khoảng 22h30, đám cháy bùng phát từ khu vực máy bơm nước ở dưới hầm tầng 1. Ngọn lửa sau đó bùng phát và thiêu rụi 3 chiếc xe máy khiến khói kèm lửa bốc lên các tầng trên.