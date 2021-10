Người Hội An vất vả dọn dẹp rác thải, bùn non sau lũ

Do ảnh hưởng của mưa to cộng với xả lũ của các đập thủy điện, suốt mấy ngày qua, nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An đều chìm trong biển nước. Nhiều khu vực trũng thấp của Hội An như Cẩm Kim, Cẩm Nam, Cẩm Châu… đã bị ngập nước, có nơi ngập sâu hơn 0,5 mét.

Rác thải từ thượng nguồn đổ về khiến lượng rác khổng lồ ùn ứ dưới cầu An Hội (phố cổ Hội An)