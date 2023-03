Người hâm mộ đồn đoán Sơn Tùng M-TP đi Mỹ để quay MV mới

Đã 1 năm kể từ khi ca khúc There's No One At All được ra mắt, fan vẫn đang ngày đêm thúc giục giọng ca gốc Thái Bình trở lại cùng sản phẩm mới. Nếu lời đồn đoán trở thành hiện thực, đây sẽ tiếp tục là một MV được đầu tư "khủng" về hình ảnh khi có bối cảnh ở Mỹ sau Hãy Trao Cho Anh.

Theo Tiền Phong