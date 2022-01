Người Hà Nội "săn lùng" kit test nhanh phát hiện biến chủng Omicron

Your browser does not support the audio element.

Người Hà Nội lo sợ tìm mua kit test nhanh Omicron

Lo lắng vì tốc độ "siêu lây nhiễm" của biến chủng mới, chị N.K. Linh (ở Phố Vọng, Hà Nội) đang tìm mua kit test nhanh phát hiện được biến chủng Omicron trên mạng. Thế nhưng, tìm kiếm khắp các ngõ ngách trên chợ mạng chị Linh cũng không thấy người bán.

"Nghe bạn bè bên nước ngoài nói rằng đã có bộ kit test phát hiện Omicron, tôi đã thử tìm kiếm. Nhưng kit test nhanh thông thường rất nhiều, còn loại phát hiện được chủng mới thì không thể tìm thấy", chị Linh cho hay.

Một số công ty đã nhập khẩu kit test nhanh phát hiện chủng Omicron từ Hàn Quốc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đúng như chia sẻ của chị Linh, kit test nhanh phát hiện Omicron không được rao bán ồ ạt, tràn lan tại các quầy thuốc hoặc hội nhóm trên mạng xã hội. Song, loại kit test nhanh này đã xuất hiện tại Hà Nội và TPHCM.